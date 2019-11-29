В столице Урала вспыхнула квартира

10:29 | 2.12.2019

Фото: belrynok.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Технологическая вспыхнула квартира в муниципальном доме. Диспетчеры МЧС зафиксировали сообщение о пожаре в 23:34.



На место происшествия выехали три бригады спасателей. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади в четыре квадратных метра огонь уничтожил домашнее имущество в квартире, находящейся на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома.



Из здания эвакуировали 19 человек, двое из которых – маленькие дети. Двух взрослых вывели на улице с помощью масок «Самоспасатель».



Пожар потушили за шесть минут. К счастью, никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»