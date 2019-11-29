В Екатеринбурге оштрафовали коллекторов, пытавшихся взыскать с мужчины долги усопшей

10:00 | 2.12.2019

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге оштрафовали ООО «Национальная служба взыскания» за попытки получения с местного жители долгов его умершей жены. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Как рассказал екатеринбуржец, у него отсутствуют долговые обязательства, а вот его умершая жена брала в банке кредит. В качестве созаемщика или поручителя при заключении договора мужчина не выступал. Но с декабря прошлого года ему начали звонить коллекторы, требовавшие погасить просроченную задолженность. Мужчина не раз отмечал, что его жена умерла, однако телефонные звонки и сообщения не прекратились



По итогам проверки выяснилось, что «Национальная служба взыскания» нарушила закон. По решению суд организация оштрафована на 100 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»