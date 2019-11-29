Свердловчанина привлекли к ответственности за оскорбление Владимира Путина

09:47 | 2.12.2019

Фото: zen.yandex.com

Свердловчанина Александра Скутина оштрафовали по статье о «неуважении к власти» на 30 тысяч рублей. Как пишет «МБХ медиа» его привлекли за комментарий в интернете к новости о президенте РФ Владимире Путине.



В июле этого года Александр Скутин оставил свой комментарий под постом в одном из юмористических сообществ «Вконтакте». Речь тогда шла о погружении Путина в батискафе на дно Финского залива». Артемовский городской суд посчитал, что мужчина выразился грубой нецензурной бранью в адрес президента, оскорбил его честь и достоинство. Скутин признал свою вину, объяснив свои действия тем, что в тот момент был нетрезв, не осознавал, что нарушает закон, а позднее вообще удалил свой комментарий.



Напомним, что закон об ответственности за неуважение к власти вступил в силу в марте этого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»