ХК «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив»

09:32 | 2.12.2019

Фото: hc-avto.ru

Свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» на выездной серии в рамках КХЛ в Ярославе переиграл местный «Локомотив». Игра закончилась со счетом 1:0.



Счет был открыт на исходе первого периода – шайбу в ворота соперника забросил Брукс Мейсек. А вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж за весь матч отразил 37 бросков и оформил третий «шататут» в сезоне.



Как рассказал тренер «шоферов» Андрей Мартемьянов, в результате силового столкновения во втором периоде форвард Артем Гареев получил сотрясение. Пока не уточняется, сколько понадобится времени на восстановление игрока.



В следующем матче ХК «Автомобилист» встретится в «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игра пройдет завтра, 3 декабря.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»