В Екатеринбурге задержана глава секты по делу об убийстве ребенка

09:19 | 2.12.2019

Фото: соцсети

В Екатеринбурге задержали главу религиозной секты «Ученики Христа», в которую входили родители убитого девятилетнего мальчика. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Данных о непосредственном участии 48-летней Земфиры Гайнуллины в истязании и убийстве ребенка пока нет, однако известно, что она в течение двух дней пыталась «оживить» мальчика.



Следователям на вопрос об образовании женщина заявила, что она «ученик Бога» и вообще не живет в этом мире. Гайнуллина считает себя избранницей Христа и с 2012 начинала активно вести соцсети, где призывала к жесткому воспитанию детей вплоть до истязаний. Гайнуллина набирала учеников и вместе с ним объехала 50 городов России и Белоруссии.



Напомним, что найденное в лесопарке Екатеринбурга тело девятилетнего мальчика было изуродовано – его били плетками и засунули в рот кляп. После его смерти труп ребенка закопали в лесу. Сейчас отец и мать убитого ребенка задержаны.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»