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20:37 | 1.12.2019
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал мужчина
Приметы: рост 173 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные с проседью волосы. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, берцы и чёрную вязаную шапку.
Если вы владеете информацией о примерном местонахождение мужчины или хотите принять участие в его поисках – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру 8-904-547-27-43.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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