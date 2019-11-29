В Екатеринбурге пропал мужчина

20:37 | 1.12.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 40-летнего Даниёра Алланазарова. В последний раз его видели 18 ноября, после чего его местонахождение перестало быть известным.



Приметы: рост 173 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные с проседью волосы. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, берцы и чёрную вязаную шапку.



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Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»