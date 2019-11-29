На Урале нашли тело мужчины, предположительно, пропавшего после трагедии на реке Лозьва

18:06 | 1.12.2019

Фото: 66.RU

В Свердловской области обнаружили труп мужчины. Предположительно, это тело лодочника, который 31 июля доставлял по реке женщину и трёх её детей из больницы. Лодка перевернулась.



Как рассказал руководитель СО по городу Ивдель СК по Свердловской области Олег Семёнов, в 15 км от посёлка Харпия на берегу реки Лозьва охотники нашли тело неизвестного мужчины. Процедура опознания пока не проведена. В настоящее время следователем СКР и полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности мужчины.



Тело вмерзло в лёд и грунт. Еще одного пропавшего в той трагедии, полуторагодовалого ребенка, так и не нашли.



Напомним, пять человек вышли на лодке по реке из посёлка Вижай, но в назначенное время в финальной точке маршрута – поселке Ушма, не появились. Затем в 17 километрах от посёлка Ушма была обнаружена лодка. Позже спасатели нашли тела женщины и двух детей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»