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16:01 | 1.12.2019

Фото: Znak.com

Замглавы свердловского СК наказали домашним арестом

Замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, отправили под домашний арест. Он проведет в своей квартире на улице Циолковского ближайшие два месяца, хотя следователь подавал ходатайство о заключении его под стражу.

Выбрать такую меру пресечения приняла решение судья Марина Тюкова. После этого Михаила Бусылко освободили из-под стражи в зале суда.

Замглавы свердловского СК наказали домашним арестом

Напомним, Михаила Бусылко задержали в пятницу, 29 ноября, при получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей за возобновление закрытого ранее уголовного дела. Вместе с ним был задержан также адвокат Владислав Вострецов, выполнявший роль посредника при передаче денег.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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