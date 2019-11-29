В Екатеринбурге проходит зимний полумарафон «Европа-Азия»

11:28 | 1.12.2019

Фото: организаторы полумарафона

В уральской столице стартовал четвертый зимний полумарафон «Европа-Азия». Ради спортивного мероприятия в Екатеринбурге перекрыли ряд центральных улиц.



Так, до 14:00 в городе нельзя будет проехать по улицам Бориса Ельцина (от Челюскинцев до Ленина), Набережной Рабочей Молодежи (от переулка Химиков до улицы 8 Марта) и по улице Дзержинского (от Горького до входа на территорию спорткомплекса «Динамо»). Кроме того, в городе поменяется схема движения шести автобусов.



Напомним, что сегодня легкоатлеты соревнуются в беге на 2 дистанции: 7 или 21 км.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»