Новости дня
11:28 | 1.12.2019
Фото: организаторы полумарафона
В Екатеринбурге проходит зимний полумарафон «Европа-Азия»
Так, до 14:00 в городе нельзя будет проехать по улицам Бориса Ельцина (от Челюскинцев до Ленина), Набережной Рабочей Молодежи (от переулка Химиков до улицы 8 Марта) и по улице Дзержинского (от Горького до входа на территорию спорткомплекса «Динамо»). Кроме того, в городе поменяется схема движения шести автобусов.
Напомним, что сегодня легкоатлеты соревнуются в беге на 2 дистанции: 7 или 21 км.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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