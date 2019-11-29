На Тюменском тракте свердловчанин на Fiat столкнулся с двумя фурами и погиб

10:15 | 1.12.2019

Фото: Е1

В Свердловской области на Тюменском тракте произошло ДТП, в котором погиб 80-летний водитель Fiat. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками.



Авария случилась вчера вечером. После выезда на встречку пенсионер пытался уйти от столкновения с грузовиком Freightliner на обочину, но не смог и столкнулся с ним по касательной, после чего отлетел на грузовик MAN и столкнулся с ним. Водитель умер на месте от полученных травм.



На данный момент проводится судебно-медицинское исследование, чтобы установить, был ли погибший в нетрезвом состоянии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»