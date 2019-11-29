«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в 18-м туре премьер-лиги

09:33 | 1.12.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» на выездном матче в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды, уральским футболистам пришлось много играть в обороне.



Первый удар в створ ворот «Урала» ростовчане пробили только на 72-ой минуте. А на 63-й минуте возник самый опасный момент в исполнении игроков «Урала»: Погребняк получил опасный штрафной у ворот «Ростова», а Эрик Бикфалви сильно и точно пробил с этого стандарта под перекладину.



Так, обе команды продолжают свои безвыигрышные серии. «Урал» одерживал побед уже 6 матчей подряд, а «Ростов» - на протяжении 5.



В следующий раз команде Дмитрия Парфенова предстоит встретиться с «Крыльями Советов» в воскресенье, 8 декабря, в Самаре.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»