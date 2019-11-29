В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Коминтерна столкнулись трамвай и минивэн

18:29 | 30.11.2019

Фото: Е1

На перекрестке улиц Малышева и Коминтерна в столице Урала трамвай врезался в минивэн. Из-за этого было приостановлено движение трамваев на улице Малышева.



Как рассказал портал Е1, водитель минивэна хотел повернуть налево, и во время маневра столкнулся с трамваем.



В ТТУ рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших в результате инцидента нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»