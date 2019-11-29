На Международный фестиваль «Кинопроба» в Екатеринбурге приедут кинематографисты из 22 стран

17:03 | 30.11.2019

Фото: пресс-служба фестиваля «Кинопроба»

В уральской столице завтра, 1 декабря, открывается XVI Международный фестиваль «Кинопроба». Как сообщили в пресс-службе фестиваля, гостями станут кинематографисты из 22 стран мира.



Ожидается, что всего в Екатеринбург приедут более 100 кинематографистов из Франции, Германии, Испании, Польши, Чехии, Аргентины, Южной Кореи, Японии, России и других стран. Они будут демонстрировать короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы.



На открытии, которое состоится в Доме кино, пройдут серия премьерных показов и просмотр фильма «Гроза» режиссера Григория Константинопольского.



Добавим, что в рамках «Кинопробы» будут проводиться выступления, презентации, выставки и мастер-классы в Синара Центре, Ельцин Центре, Уральском федеральном университете, Уральском центре развития дизайна, Екатеринбургском государственном театральном институте и других площадках. Продлится фестиваль до 5 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»