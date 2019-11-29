Новости дня
14:42 | 30.11.2019
Фото: Алексей Сухоруков
В Туринске произошло очередное пьяное ДТП с участием руководства города
По словам собеседника «Вечерних ведомостей», виновник с места аварии скрылся, а позже ДТП якобы оформили на супругу Герасимова, чтобы «не порочить честь единоросса».
В пресс-группе ГИБДД по Свердловской области информацию о ДТП подтвердили. «На перекрёстке улиц Спорта и 8 марта произошло столкновение двух автомобилей – Nissan X-trail и Volkswagen Touareg. Водитель, который его спровоцировал, с места ДТП скрылся, - отметила Евгения Бушмакина, - Сотрудниками ГИБДД был установлен автомобиль. Когда они приехали, вышла женщина и сказала, что за рулём была она. На вопрос, почему уехала, она ответила, что испугалась. Автомобиль зарегистрирован на её дочь. В отношении женщины составлен административный протокол за нарушение ПДД и за уезд с места ДТП».
Также в ГИБДД отметили, что если местные жители и другие граждане владеют информацией о том, что за рулём на самом деле находилась не женщина – они могут обратиться в дежурную часть и сообщить об этом.
По словам очевидцев, управлял автомобилем именно мужчина, и якобы именно Герасимов. К слову, по информации наших собеседников, Николай Герасимов ездит как раз на Volkswagen Touareg. И свидетели якобы за рулём в той злополучной аварии видели именно его. По словам жителей города, общественность Туринска возмущена таким поведением единоросса Герасимова.
Напомним, ранее был отстранён от должности врио начальника ОМВД по Туринскому району подполковник полиции Евгений Галай. В Верхней Салде в нетрезвом виде его остановили сотрудники ГИБДД. Галай отказался проходить медобследование на наличие алкоголя в крови, из-за чего в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.
© «Вечерние ведомости»
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