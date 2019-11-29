Свердловский «Автомобилист» начнёт выездную серию матчем с «Локомотивом» в Ярославле

12:56 | 30.11.2019

Завтра, 1 декабря, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Ярославле проведёт встречу с местным «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 (по екб).



Всего команды встречались 19 раз, и лишь в четырёх матчах «Автомобилист» смог одержать победу. При этом уральцы забросили в ворота соперников 46 шайб, а в ответ получили 69.



В этом сезоне клубы провели одну встречу, где «Автомобилист» обыграл «Локомотив» со счётом 4:1.



Напомним, этот матч для уральцев станет началом очередной выездной серии. Затем команда отправится в Нижний Новгород, где 3 ноября встретится с «Торпедо». Заключительный матч состоится 5 ноября с «Сочи», после чего уральцы вернутся домой.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»