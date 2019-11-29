В Екатеринбурге состоится зимний полумарафон. Рассказываем, какие улицы будут перекрыты

11:31 | 30.11.2019

Фото: екатеринбург.рф

В предстоящее воскресенье, 1 декабря, в Екатеринбурге состоится четвёртый Городской зимний полумарафон. Старт и финиш состязаний запланирован на площадке ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2).



Дистанция полумарафона будет пролегать в основном по набережной Городского пруда (по обеим сторонам) и частично по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев.



С 08:00 до 14:00 будет перекрыто движение по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до проспекта Ленина), набережной Рабочей Молодежи (от Химиков до 8 Марта) и улице Дзержинского (от Горького до входа на территорию спортивного комплекса «Динамо»).



Кроме того, с 08:00 до 14:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), на улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Ленина), на набережной Рабочей Молодежи (от 8 Марта до Ленина), в переулке Химиков (от 8 Марта до Рабочей Молодежи), на улице Горького (от входа на территорию спорткомплекса «Динамо» до Дзержинского).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»