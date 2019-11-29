Родителей зверски убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержали

10:35 | 30.11.2019

Отец девятилетнего мальчика, тело которого было найдено изуродованным в лесопарковой зоне в Екатеринбурге, задержан в Башкирии. Ранее задержали и мать ребёнка.



По некоторым данным, женщина была пациентом психиатрической больницы. В России она находилась незаконно, ее депортировали на родину в Белоруссию после административного нарушения. Там женщина рассказала своей родственнице о преступлении, а та сообщила об этом в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции в Екатеринбург.



Отец 9-летнего мальчика является гражданином России. По неподтвержденной информации, в семье есть еще двое детей, которые сейчас с ним.



Напомним, тело ребенка было найдено в лесопарковой зоне в Екатеринбурге. Оно изуродовано. Мальчика били плётками, а также засовывали кляп ему в рот. По некоторым данным, преступление произошло еще в октябре. По одной из версий, семья могла входить в религиозную секту, однако следователи опровергли эту информацию, отметив, что родители радикальные верующие.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»