Лошади погибли во время пожара в частной конюшне в Екатеринбурге

09:51 | 30.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Большой Шарташский каменный карьер, 2 произошёл пожар в частной конюшне. В огне погибли животные.



Сообщение о пожаре поступило спасателям в 03:18. На площади 95 квадратных метров огнём повреждены кровля и стены здания. Кроме того, сгорел автомобиль «ГАЗель».



Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщила, что на место происшествия прибыли 26 спасателей и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»