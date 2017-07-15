Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по качеству детских товаров и новогодних подарков для свердловчан

19:32 | 29.11.2019

Фото: pixabay.com

Управление свердловского Роспотребнадзора накануне праздников запустит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков. Пообщаться со специалистами уральцы смогут со 2 по 21 декабря.



Свердловчане смогут задать вопросы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания и действующих нормативных гигиенических требований к товарам.



Задать интересующие вопросы свердловчане смогут, позвонив по телефонам Областного Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (343) 270-15-72, (343)374-14-55, а также по другим номерам, указанным на сайте ведомства.



Сделать звонок специалистам можно будет в будние дни с 9 до 17 часов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»