Накануне праздников власти Екатеринбурга введут особый противопожарный режим

18:41 | 29.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Накануне новогодних праздников власти уральской столицы будут вводить особый противопожарный режим. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проведенном сегодня заместителем Главы города Александром Ковальчиком.



Особый режим в городе необходим, чтобы не допустить всплеска возникновения

травматизма граждан из-за продажи некачественной пиротехники. Такая мера позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.



Благодаря действию режима специалисты надзорных органов смогут привлекать к административной ответственности в более короткие сроки нарушителей правил реализации пиротехнических изделий. Их будут наказывать серьезными штрафами.



Следует добавить, что по словам исполняющего обязанности начальника отдела по надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Павла Пенягина, в прошлом году благодаря подобным мерам в городе в разы снизилось количество продаваемой контрафактной продукции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»