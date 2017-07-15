Новости дня
18:41 | 29.11.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Накануне праздников власти Екатеринбурга введут особый противопожарный режим
Особый режим в городе необходим, чтобы не допустить всплеска возникновения
травматизма граждан из-за продажи некачественной пиротехники. Такая мера позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
Благодаря действию режима специалисты надзорных органов смогут привлекать к административной ответственности в более короткие сроки нарушителей правил реализации пиротехнических изделий. Их будут наказывать серьезными штрафами.
Следует добавить, что по словам исполняющего обязанности начальника отдела по надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Павла Пенягина, в прошлом году благодаря подобным мерам в городе в разы снизилось количество продаваемой контрафактной продукции.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:20 | 29.11.2019
На улице Куйбышева в Екатеринбурге «Lexus» сбил 9-летнюю девочку
17:57 | 29.11.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 11,3 миллиона
17:36 | 29.11.2019
Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила использования транспортных карт
17:34 | 29.11.2019
Житель Екатеринбурга завоевал «золото» на Первенстве России по дзюдо
17:27 | 29.11.2019
В Екатеринбурге на Уктусе поймали черную лисицу
17:18 | 29.11.2019
Пермские каратисты выиграли пять медалей на чемпионате и первенстве Европы по каратэ
16:45 | 29.11.2019
Откуда челябинские блогеры берут деньги на развитие
16:42 | 29.11.2019
Депутат Госдумы призвал к выравниванию региональных бюджетов
16:37 | 29.11.2019
В Невьянске обсуждают неприличный скандал, связанный с депутатом и директором местного ДК Романом Нечкиным
16:12 | 29.11.2019
В Екатеринбурге пройдет «Кубок Урала» по бадминтону
15:44 | 29.11.2019
В столице Урала отправили в колонию врача, торговавшего наркотиками
15:15 | 29.11.2019
У пяти учеников екатеринбургской школы подозревают кишечную инфекцию
14:46 | 29.11.2019
В Перми началась подготовка к работе по новым транспортным контрактам
14:44 | 29.11.2019
Депутата белоярской думы вызвали на допрос сотрудники ФСБ
14:30 | 29.11.2019
В свердловском поселке ветеран ВОВ несколько лет живёт без холодной воды
14:30 | 29.11.2019
В новогодние каникулы краевые музеи Прикамья будут работать бесплатно
13:56 | 29.11.2019
Экс-инспектора Уральского управления Ростехнадзора осудили за взятку
13:29 | 29.11.2019
В Свердловской области проходит масштабное тестирование на ВИЧ
13:23 | 29.11.2019
В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов
13:00 | 29.11.2019
В день рождения Жукова в Екатеринбурге перекроют центральные улицы
12:36 | 29.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж
12:27 | 29.11.2019
Праздничное открытие катка «Исеть Парк» состоится в Екатеринбурге
12:13 | 29.11.2019
«Т Плюс» завершила работы на теплосетях в Балатово и Висиме
12:11 | 29.11.2019
В выходные в Перми потеплеет
11:57 | 29.11.2019
В столице Урала состоится традиционная «Кинопроба»
10:57 | 29.11.2019
Женщина лишилась из-за долгов иномарки в Екатеринбурге
10:02 | 29.11.2019
В Первоуральске сгорела квартира в жилом доме
09:47 | 29.11.2019
На семи участках Екатеринбурга запретят остановку