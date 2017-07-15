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18:20 | 29.11.2019

Фото: ngzt.ru

На улице Куйбышева в Екатеринбурге «Lexus» сбил 9-летнюю девочку

В уральской столице сегодня днем произошло ДТП, в ходе которого женщина за рулем «Lexus» сбила 9-летнюю девочку. Инцидент случился напротив дома на Куйбышева, 21, об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу.

Отмечается, что женщина двигалась со скоростью 40 км/ч по улице Шейнкмана в сторону Малышева. По её словам, девочка внезапно выбежала под колеса автомобиля. Водитель пыталась затормозить, но у нее не вышло.

В результате ребенка госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга.

По факту ДТП сейчас ведется проверка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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