Житель Екатеринбурга завоевал «золото» на Первенстве России по дзюдо

17:34 | 29.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Воспитанник Екатеринбургской спортивной школы «Виктория» Фаридун Сафаров завоевал «золото» на Первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет в Дмитрове. Как рассказали в Управлении по физической культуре и спорту Администрации уральской столицы, молодой человек стал победителем в весовой категории 46 килограммов.



Отметим, что соревнования в Дмитрове продлятся до 1 декабря. Они проходят в ледовом дворце спорткомплекса «Дмитров».



Вчера, 28 ноября, также состязались юноши в весовой категории 50 килограммов и девушки в весовых категориях 40 и 44 килограмма.



Сегодня, 29 ноября, будут проходить соревнования для юношей в весовых категориях до 55 и 60 килограммов и девушек до 48 и 52 килограммов, 30 ноября встретятся юноши в весе до 66 и 73 килограммов и девушки до 57 и 63 килограммов. Завершится Первенство встречей юношей в весовых категориях 81, 90 и свыше 90 килограммов и девушек в категориях 70 и свыше 70 килограммов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»