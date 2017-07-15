В Екатеринбурге на Уктусе поймали черную лисицу

17:27 | 29.11.2019

Фото: Александра Малышкина

В уральской столице зоозащитники поймали черную лису, бегавшую по Уктусу. Ее обнаружили рабочие и сразу обратились к волонтерам «Зооспаса».



Сейчас животное находится у волонтера Анастасии Малышкиной. По ее словам, это домашний лис по кличке Гуччи. Раньше он жил в контактном зоопарке в Академическом, но его продали. Однако у новых хозяев Гуччи прожил пару дней, а когда его пересаживали из одной клетки в другую – убежал.



Пока что волонтер не знает, что делать с лисом дальше, но отдавать хозяевам обратно не будет, так как если животное убежало один раз, то убежит снова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»