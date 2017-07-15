В уральской столице оштрафовали местного жителя за проведение азартных игр

17:02 | 29.11.2019

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Екатеринбурге осудили местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



В ходе следствия было установлено, что в мае этого года мужчина установил в торговом павильоне на улице Пехотинцев игровой автомат, где горожане стали играть в азартные игры. Отметим, что Свердловская область не входит в число игровых зон, где такая деятельность законодательно разрешена.



Обвиняемый подал ходатайство о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Так как мужчина не был ранее судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил причиненный вред его ходатайство было удовлетворено.



Железнодорожный суд Екатеринбурга назначил «игромену» наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также прекратил в его отношении уголовное дело.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»