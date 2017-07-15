В свердловском поселке построят новый мост вместо того, который смыло водой

16:41 | 29.11.2019

Фото: 13vainamoinen.livejournal.com

В свердловском поселке Луч, который находится под Сысертью, построят новый пешеходный мост через местное водохранилище взамен старого, который смыло в начале октября.



Сломанный мост раньше соединял местных жителей со школами, больницами и магазинами на другой стороне водоема. Администрация Сысертского городского округа наконец заказала строительство нового моста длиной в 168,6 метров. Согласно документации на сайте госзакупок, мэрия выделит 17,1 миллионов рублей. Подрядчику надо будет построить мост так, что он не преграждал путь катерам и лодкам.



Аукциона будет длиться до девятого декабря. Все работы по строительству моста должны быть завершены в 2020 году.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»