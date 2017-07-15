Новости дня
16:37 | 29.11.2019
Фото: nevyansk66.ru
В Невьянске обсуждают неприличный скандал, связанный с депутатом и директором местного ДК Романом Нечкиным
При обсуждении в паблике скринов этой переписки одна из женщин-пользователей отметила: «Вы не одна такая, кому он писал». Тут же в паблике появилась запись от человека под аватаркой с именем Роман Нечкин и тем же фото Романа Нечкина, что фигурировала в сканах сексуальной переписки. «Опа, любопытно! Хакерам спасибо за PR», - заявил этот человек. Что значил этот комментарий, он не пояснил.
Заинтересовавшись личностью этого депутата и деятеля культуры, veved.ru решил послушать, что говорят местные жители. В итоге мы узнали, что Роман Нечкин получил должность директора ДК Машиностроителей, после прихода на пост главы Невьянского городского округа Александра Берчука. До этого назначения он успел поучить детей в средней школе (за такую работу в сельской школе платили подъемные), также педагогической деятельностью занимаются его родственники.
До назначения во Дворец культуры Нечкин начал заниматься бизнесом, связанным с технической организацией праздничных мероприятий, в т.ч. банкетов, с арендой звуковой аппаратуры. Говорят, что и сегодня находящаяся на балансе ДК Машиностроителей аппаратура, в структуру которого входят также несколько поселковых клубов, может использоваться в коммерческих целях на стороне.
Возможно, именно с раздачей аппаратуры в аренду связаны некоторые некрасивые накладки на официальных мероприятиях в городе. Недавно в Невьянске открыли улицу в честь геройски погибшего на Кавказе лейтенанта МВД Олега Ждановских. В ходе церемонии открытия на площадке ДК Машиностроителей спикеры вынуждены были пользоваться микрофоном, грубо примотанным к стойке с помощью изоленты. Кадры с этим чудом техники попали в выпуск новостей ОТВ.
Такие случаи - не лучший пиар для городского округа. По словам местных жителей, ранее во Дворце культуры подобные накладки было сложно представить: качественной аппаратуры в учреждении хватало, руководила ДК Машиностроителей директор Любовь Мохова, имеющая 15-летний стаж работы на этой должности. В итоге после смены руководства городского округа она ушла.
Придя на новую должность, Нечкин уволил значительное количество опытных и инициативных сотрудников, умевших работать на результат. Уровень компетенций новых сотрудников трудно назвать высоким.
В кресле заведующего отделом звукотехнического обеспечения оказался человек без высшего образования Александр Чернов, что ранее было сложно представить. Позиция заведующего отделом культурно-досуговой деятельности заняла Марина Филиппова, бывший директор клуба поселка Цементного, покинувшая это учреждение культуры в разгар проверок.
Возможно, тот факт, что в возглавляемом Нечкиным учреждении дела идут не очень гладко, уже известен надзорным органам. Летом во Дворец культуры Машиностроителей приходили сотрудники прокуратуры, интересовавшиеся директором, также проводит проверки налоговая инспекция. Не исключено, что правоохранители в ходе таких мероприятий установят факты правонарушений. Однако и в этом случае Нечкин, может быстро вернуться к своей околокультурной деятельности.
Кадровая политика главы городского округа Александра Берчука достаточно интересная. Один из последних скандальных случаев — приход на должность директора муниципального казенного учреждения «Центр спортивной подготовки» весной этого года Ильи Ермакова, который ранее являлся заведующим отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского ГО и был уличен в мошенничестве.
Невьянский городской суд 21 августа 2017 года признал его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ). Ермаков тогда легко отделался, его наказали штрафом, а менее чем через два года Берчук вернул Ермакова в Администрацию (подробнее об этой истории мы рассказывали здесь: https://veved.ru/news/126020-v-nevyanske-na-dolzhnost-direktora-municipalnogo-uchrezhdeniya-naznachili-ranee-sudimogo-chinovnika.html). С учетом таких фактов, можно предположить, что и Роману Нечкину в ближайшее время вряд ли стоит сильно переживать за свою карьеру.
Редакция «veved.ru» просит считать данную публикацию официальным обращением в правоохранительные органы.
Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»
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