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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В столице Урала отправили в колонию врача, торговавшего наркотиками
В конце февраля этого года на улице Фучика врача задержали полицейские, подозревая его в распространении запрещенных веществ. От медицинского освидетельствования он отказался. У мужчины нашли несколько фольгированных свертков и пакет с гашишем, общая масса которого составила 8,94 грамма.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Наркоторговцем оказался ранее не судимый 35-летний врач травматолог. Уголовное дело направили в районный суд в сентябре для рассмотрения по существу. Сегодня суд огласил свой вердикт.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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