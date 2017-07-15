В столице Урала отправили в колонию врача, торговавшего наркотиками

15:44 | 29.11.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге осудили 35-летнего врача-травматолога, торговавшего наркотиками. По решению Чкаловского районного суда мужчина отправится в колонию строго режима на 11 лет.



В конце февраля этого года на улице Фучика врача задержали полицейские, подозревая его в распространении запрещенных веществ. От медицинского освидетельствования он отказался. У мужчины нашли несколько фольгированных свертков и пакет с гашишем, общая масса которого составила 8,94 грамма.



Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Наркоторговцем оказался ранее не судимый 35-летний врач травматолог. Уголовное дело направили в районный суд в сентябре для рассмотрения по существу. Сегодня суд огласил свой вердикт.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»