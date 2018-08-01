Депутата белоярской думы вызвали на допрос сотрудники ФСБ

14:44 | 29.11.2019

Заседание думы Белоярского городского округа накануне, 28 ноября, началось с визита оперативного сотрудника ФСБ. Как стало известно veved.ru, поводом для появления сотрудников госбезопасности стал интерес силовиков к персоне депутата Алексея Бутакова.



В присутствии коллег народному избраннику вручили повестку на допрос, публично озвучив, что в случае, если он не явится, то будут приняты соответствующие меры.



По данным издания, внимание правоохранительных органов к Алексею Бутакову связано с вырубкой леса.

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