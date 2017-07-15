В свердловском поселке ветеран ВОВ несколько лет живёт без холодной воды

14:30 | 29.11.2019

Фото: КП - Екатеринбург

В Свердловской области ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич с 2016 года живёт без холодной воды. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».



С 2011 года в селе Маминское в Каменском городском округе начались большие проблемы с холодной водой. Иногда ее не бывает по несколько месяцев, а иногда и по несколько лет. Так, ветеран ВОВ, инвалид 2 группы, который не выходит за пределы дома без посторонней помощи, вынужден сам решать проблемы с перебоями воды. Ему пришлось самостоятельно бурить скважину.



Как рассказали в пресс-службе Облсуда, мужчина обращался в суд и выиграл процесс. Администрацию обязали устранить все недочёты и починить трассы холодного водоснабжения.



Данное решение суда вступило в силу летом 2017 года, но оно так и не было исполнено. В декабре прошлого года Михаил Васильевич опять обратился в суд, требуя взыскать с администрации убытки. В конце концов требование мужчины было удовлетворено, ему выплатили 73,8 тысяч рублей с учётом всех расходов и компенсации морального вреда.



В Областном суде добавили, что данное решение пытались оспорить, однако наказание оставили без изменений.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»