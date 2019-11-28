В Свердловской области проходит масштабное тестирование на ВИЧ

13:29 | 29.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

На всей территории Свердловской области до 2 декабря проходит масштабное тестирование на ВИЧ, приуроченное ко Дню борьбы со СПИДом. Ожидается, что тест придут сдавать около 2,5 тысяч человек.



Акция проходит в Екатеринбурге, Полевском, Березовском, Сысерть, Каменска-Уральском, Нижнем Тагиле и других городах региона. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в столице Урала центр СПИДа и мэрия проведут акцию по тестированию на Вайнера. Всем, кто придет сдавать тест, также раздадут сувениры.



Кроме того, в 1 декабря, в День борьбы со СПИДом, в ТЦ «Мега» с 12:00 до 17:00 пройдет ещё одно мероприятие «Пропустить нельзя, пройти». Данные обследования помогут узнать горожанам свой ВИЧ-статуса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»