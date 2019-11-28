В день рождения Жукова в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

В Екатеринбурге перекроют центральные улицы в день рождения маршала Жукова, 1 декабря. В этом году исполняется 123 года с его дня рождения.Как рассказали в пресс-службе «Гортранса», также изменятся маршруты городского транспорта. С 9:45 до окончания торжественного возложения венков к памятнику Г.К. Жукову автобусы будут ходить по нечётной стороне проспекта Ленина – от улицы Восточной до Луначарского.Свои маршруты изменят муниципальные автобусы №28, 50, 54, 61: