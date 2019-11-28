Праздничное открытие катка «Исеть Парк» состоится в Екатеринбурге

Фото: «Исеть Парк»

Фото: «Исеть Парк»

Фото: «Исеть Парк»

В предстоящую субботу, 30 ноября, в Екатеринбурге на улице Б. Ельцина около башни «Исеть» состоится праздничное открытие одного из крупнейших в городе катков – «Исеть Парк». Отметим, что площадь катка составляет 5 000 квадратных метров.Гостей ждет разнообразная и насыщенная праздничная программа: розыгрыши призов, мастер-классы и эстафеты, большой костер, конкурс на лучшую картину на снегу, а также захватывающее шоу от театра на льду «Воскресенье». Маленькие посетители смогут покататься с появившейся в этом году горки на тюбингах, их можно будет принести с собой, а можно и арендовать.Отдохнуть, перекусить и выпить горячий чай или кофе теперь можно будет не только в уже полюбившемся посетителям кафе, расположенном в здании проката коньков, но и в новых уютных домиках на территории катка.Кроме того, в день открытия администрация «Исеть Парка» подготовила выгодные условия для всех посетителей. Школьники и взрослые смогут по льготной цене приобрести карты для безлимитного посещения катка в течение одного или трёх месяцев. Также «Исеть Парк» предлагает и подарочные сертификаты, которые действуют на всей территории парка и с помощью которых можно расплатиться в кафе, арендовать коньки или оплатить выход на лёд.Начало мероприятия – 30 ноября в 15.00. Вход свободный.