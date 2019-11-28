В столице Урала состоится традиционная «Кинопроба»

11:57 | 29.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В первый день календарной зимы в Екатеринбурге откроется 16-й международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Все запланированные мероприятия для зрителя являются бесплатными.



Открытие фестиваля состоится в воскресенье, 1 декабря, в Доме кино в 20:00. Там же будем показан и первый фильм– «Гроза» (2019) режиссера Григория Константинопольского. Фестиваль продлится пять дней, в течении которых на нескольких площадках пройдут мастер-классы, встречи с режиссерами, воркшопы, конкурсные показы, анимационные и документальные программы.



Всего в фестивале в этом году покажут 128 короткометражных фильмов в жанре анимации, игрового и документального кино.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»