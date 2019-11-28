В Екатеринбурге загорелись электрощитки в многоэтажке. Эвакуировали 100 человек

10:29 | 29.11.2019

Вчера вечером в екатеринбургском районе Заречный произошел крупный пожар. В 21:26 диспетчеры получили сообщение о том, что в 16-этажке на улице Черепанова горят электрощитки.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь уничтожил электрокабеля и электрощиты в подъезде на пятом и шестом этажах жилого дома. Прибывший спасатели начали в срочном порядке эвакуировать местных жителей. Всего по лестницам вывели 100 человек, 17 из которых – дети. Семи людям, включая двоих несовершеннолетних потребовались спасательные маски.



С огнем боролись 30 пожарных на пяти спецмашинах. Пожар был потушен уже в 21:50, а сгоревшие провода закончили разбирать к 22:32.



Напомним, что в прошлые выходные массово загорелись электрощитки на Уралмаше. Всего зафиксировали тогда 13 случаев. Подозреваемого в поджоге задержали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»