В Первоуральске сгорела квартира в жилом доме

10:02 | 29.11.2019

Фото: 66.mchs.gov.ru

Сегодня, 29 ноября, рано утром в Первоуральске сгорела квартира в двухквартирном жилом доме на улице Щербакова. Диспетчерам поступила информация о пожаре в 04:15.



На место происшествия незамедлительно выехали шесть спасателей на двух спецмашинах. На площади в 60 квадратных метров огонь полностью повредил стены, кровлю, пол и домашнее имущество.



В 04:34 пожарные уже ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»