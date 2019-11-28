Новости дня
10:02 | 29.11.2019
Фото: 66.mchs.gov.ru
В Первоуральске сгорела квартира в жилом доме
На место происшествия незамедлительно выехали шесть спасателей на двух спецмашинах. На площади в 60 квадратных метров огонь полностью повредил стены, кровлю, пол и домашнее имущество.
В 04:34 пожарные уже ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05:00.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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