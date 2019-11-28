На семи участках Екатеринбурга запретят остановку

09:47 | 29.11.2019

В декабре 2019 года в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на семи участках. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.



Так, с целью обеспечения пропускной способности улично-дорожной, новые знаки будут установлены:

– на улице Чапаева от Тверитина до Большакова;

– на улице Щорса от Степана Разина до 8 Марта;

– на улице Прониной от дома № 31 до дома № 41;

– на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3б, а также между домами №7 и 7б;

– на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3а до дома №3в, а также между домами №3а и №3д до дома №3в.



Комитет по транспорту и организации дорожного движения Екатеринбурга заранее предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения ПДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»