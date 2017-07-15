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20:34 | 28.11.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Следственном комитете сообщили подробности убийства браконьером егеря в Свердловской области

Следственный комитет по Свердловской области сообщил подробности об об убийстве инспектора Андрея Кигринцева браконьером.

Следователи уточнили, что инцидент случился в 30 километрах от села Таборы Таборинского района. Подозреваемый 54-летний мужчина обнаружил, что его преследуют двое государственных инспекторов Андрей Киригинцев и Сергей Ворохобов с целью фиксации следов незаконного вылова водных биологических животных. Он выстрелил по одному из сотрудников контролирующих органов в сфере охраны животного мира, в результате чего позднее тот скончался.

«Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых: «Борцы с браконьерами проводили плановый рейд по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере охраны животного мира и водных ресурсов. Когда они зашли в жилое помещение, то обнаружили свежедобытую рыбу, в связи с чем стали интересоваться методами её добычи. Гражданин, вероятно, разгневанный таким поворотом событий, вышел из избы, достал из-под крыши «ствол», вернулся обратно и без предупреждения открыл стрельбу», - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также браконьер попытался выстрелить и в другого сотрудника, но из-за осечки выстрела не произошло. После выстрела второй инспектор Сергей Ворохобов сумел задержать подозреваемого до прибытия полиции.

«То, что второй инспектор остался жив - фактически чудо. Этот инспектор, воспользовавшись осечкой, вступил в схватку с нападавшим, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы. Тем не менее, у него хватило сил обезвредить вооружённого человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого и истекающего кровью коллегу, по пути вызывая на место ЧП полицию и «скорую помощь». 12 километров потерпевшего доставляли по снегу, затем 40 километров – до Таборов, и ещё 100 километров – до Тавды. В реанимации больницы егерь, к сожалению, скончался. Подозреваемый в настоящее время находится под охраной полиции в больнице, т.к. и он получил серьёзные травмы. Орудие преступления – незарегистрированное охотничье ружьё марки «Иж» 12 калибра - сыщиками обнаружено и изъято», - добавил полковник Горелых.

В данный момент следователи проводят комплекс необходимых следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет принято решение о заключении подозреваемого под стражу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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