Полиция продолжает поиски свердловчанина, пропавшего без вести в октябре

19:36 | 28.11.2019

Фото: МО МВД России «Новолялинский»

Сотрудники МО МВД России «Новолялинский» продолжают разыскивать без вести пропавшего Лопаева Антона Евгеньевича. Свердловчанин ушел из дома в поселке Лобва ещё 20 октября и до сих пор не вернулся.



Уралец не был судим, не работал, он не страдает психическими заболеваниями.



Рост Лопаева около 185 см, у него худощавое телосложение, короткие светлые волосы и овальное лицо.



В день ухода из дома мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные болоневые штаны с полосками по бокам и черные кроссовки с тремя белыми полосками. Особых примет Лопаев не имеет.



Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения Антона Евгеньевича, сообщить по телефонам МО МВД России «Новолялинский» 8(34388) 2-25-01, 8-912-631-10-25 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»