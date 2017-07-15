В Свердловской области будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей

18:28 | 28.11.2019

Фото: vladtime.ru

В Белоярском районе будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве с муниципальной землей на сумму свыше 2 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры, гражданка занималась оказанием юридических услуг физическим и юридическим лицам.



Женщине было известно, что если у человека имелся в пользовании земельный участок в период до 25 октября 2001 года, то регистрацию права собственности на него возможно произвести в упрощенном порядке.



В феврале 2016 года свердловчанка воспользовалась этим и оформила в свою собственность земельный участок (правообладателем участка является Белоярский городской округ), предоставив ФГБУ «ФКП Росреестра» по УрФО выписку из похозяйственной книги, содержащую недостоверные сведения. Изготовителя выписки позже привлекли к уголовной ответственности по злоупотреблению должностными полномочиями, ей пришлось заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.



Получив выписку, обвиняемая реализовала земельный участок, а денежные средства присвоила себе. Таким же образом она воспользовалась нотариальными доверенностями граждан и оформила право собственности ещё на 5 участков.



На данный момент земельные участки уже вернули в собственность муниципалитета. Дело женщины, подозреваемой в мошенничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу.



«Выявили вышеназванное преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД Заречного весной 2019 года. Расследование осуществляла следователь территориального ОВД капитан юстиции Екатерина Завертяева. До судебного разбирательства гражданка Кузнецова, так зовут обвиняемую, будет находиться на подписке о невыезде. Столь демократичная мера пресечения связана прежде всего с тем, что она возместила ущерб городскому округу в полном объеме. Всего в материалах дела фигурирует 6 эпизодов", - отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»