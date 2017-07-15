Новости дня
18:28 | 28.11.2019
Фото: vladtime.ru
В Свердловской области будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей
Женщине было известно, что если у человека имелся в пользовании земельный участок в период до 25 октября 2001 года, то регистрацию права собственности на него возможно произвести в упрощенном порядке.
В феврале 2016 года свердловчанка воспользовалась этим и оформила в свою собственность земельный участок (правообладателем участка является Белоярский городской округ), предоставив ФГБУ «ФКП Росреестра» по УрФО выписку из похозяйственной книги, содержащую недостоверные сведения. Изготовителя выписки позже привлекли к уголовной ответственности по злоупотреблению должностными полномочиями, ей пришлось заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Получив выписку, обвиняемая реализовала земельный участок, а денежные средства присвоила себе. Таким же образом она воспользовалась нотариальными доверенностями граждан и оформила право собственности ещё на 5 участков.
На данный момент земельные участки уже вернули в собственность муниципалитета. Дело женщины, подозреваемой в мошенничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Выявили вышеназванное преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД Заречного весной 2019 года. Расследование осуществляла следователь территориального ОВД капитан юстиции Екатерина Завертяева. До судебного разбирательства гражданка Кузнецова, так зовут обвиняемую, будет находиться на подписке о невыезде. Столь демократичная мера пресечения связана прежде всего с тем, что она возместила ущерб городскому округу в полном объеме. Всего в материалах дела фигурирует 6 эпизодов", - отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:10 | 28.11.2019
В Свердловской области снизилась заболеваемость ВИЧ на 13%
20:34 | 28.11.2019
В Следственном комитете сообщили подробности убийства браконьером егеря в Свердловской области
19:36 | 28.11.2019
Полиция продолжает поиски свердловчанина, пропавшего без вести в октябре
18:58 | 28.11.2019
Лидера террористической организации будут судить в Екатеринбурге за попытку свержения власти
18:28 | 28.11.2019
В Свердловской области будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей
18:04 | 28.11.2019
В Екатеринбурге продолжается конкурс оформления объектов инфраструктуры к Новому году
17:40 | 28.11.2019
Лесные разборки: в Свердловской области браконьер убил егеря и ранил его напарника
17:25 | 28.11.2019
Екатеринбург потратит миллионы на деятельность гордумы
16:42 | 28.11.2019
Губернатор Свердловской области пообещал учителям снизить количество бумажной волокиты
16:22 | 28.11.2019
Утвержден новый бюджет Пермского края
16:19 | 28.11.2019
Полтысячи жителей сидят без тепла и горячей воды в Екатеринбурге
16:11 | 28.11.2019
Прикамские законодатели поддержали обманутых дольщиков
15:57 | 28.11.2019
В Свердловской области подросток спас провалившегося под лед ребенка
15:51 | 28.11.2019
В Прикамье утверждены штрафы за незаконное размещение НТО
15:34 | 28.11.2019
В Прикамье уточнены полномочия поселений
15:32 | 28.11.2019
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадал один человек
15:29 | 28.11.2019
Застройщика ЖК «Оптимист» в Первоуральске Александра Фрибуса будут судить по мошеннической статье
15:26 | 28.11.2019
«Колбасное» ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов
15:16 | 28.11.2019
Все об убийстве 9-летнего ребенка из Беларуси в Екатеринбурге
15:15 | 28.11.2019
«Т Плюс» проверяет охранные зоны теплосетей
14:52 | 28.11.2019
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении
14:32 | 28.11.2019
В Березовском пропал молодой человек
14:11 | 28.11.2019
В Екатеринбурге вновь перекроют дороги из-за спортсменов
13:53 | 28.11.2019
МинЖКХ Свердловской области запретило строительство мусорного полигона в Березовском, но местные власти с этим не согласны
13:52 | 28.11.2019
Жители Прикамья впервые смогут составить новогодний маршрут онлайн
13:40 | 28.11.2019
В Нижнем Тагиле одобрен проект городского бюджета 2020 года
13:28 | 28.11.2019
12 декабря в Перми пройдет общероссийский день приема граждан
13:06 | 28.11.2019
Зарплаты учителей Екатеринбурга вырастут в следующем году
13:00 | 28.11.2019
За 9 месяцев инвестиции в экономику Пермского края выросли на 16,5%
12:45 | 28.11.2019
Главный Дед Мороз России зажег центральную елку Прикамья
12:39 | 28.11.2019
Спектакли «Театрального Приволжья» посмотрели более 100 тысяч человек