В Екатеринбурге продолжается конкурс оформления объектов инфраструктуры к Новому году

18:04 | 28.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице прошлом заседание, посвященное праздничному оформлению объектов городской инфраструктуры и проведению конкурса «Новогодний Екатеринбург - 2020». Принять участие в конкурсе могут все, кто желает поддержать новогодние традиции, отточить навыки художественно-эстетического оформления и создать яркий облик мегаполиса.



Всего в городе планируется оформить 12 тысяч городских объектов, что выше на 2 тысячи, чем в прошлом году.



Конкурс новогоднего оформления будет проводиться в 2 этапа: первый пройдет с 23 по 26 декабря 2019 года, а второй с 9 по 24 января 2020 года. Чтобы принять участие в состязаниях, конкурсанты могут подать заявку в период со 2 по 19 декабря 2019 года.











Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»