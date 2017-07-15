Екатеринбург потратит миллионы на деятельность гордумы

17:25 | 28.11.2019

Фото: goodfon.ru

В рамках формирования бюджета Свердловской области на 2020 год бюджетная комиссия предварительно утвердила расходы на содержание городской думы.



Во время собрания бюджетной комиссии были озвучены затраты на содержание гордумы в 2020 году – 191 млн 153 тысячи рублей.



И.о. начальника департамента финансов Ольга Сысолятина заявила, что большая часть суммы будет выплачена муниципальным служащим и помощникам депутатов в качестве заработной платы – 121 млн рублей. Еще 29,3 млн уйдет на содержание депутатов в качестве компенсации расходов по депутатской деятельности, 4,4 млн будут выплачены трем депутатам, работающим на постоянной основе.



Председателю думы Игорь Володину в 2020 году достанется 3, 3 млн рублей, из них 2,5 млн – годовая заработная плата.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»