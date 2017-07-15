В Свердловской области грядет финальное заседание по балансировке бюджета

17:00 | 28.11.2019

Фото: 2gis.ru

Рассмотрение проекта бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. состоится на пленарном заседании 10 декабря. Такое решение было принято на совете регионального парламента.



Спикер Законодательного Собрания Людмила Бабушкина заявила, что на заседании будет рассмотрен проект бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период на 2021-2022 гг. во втором и третьем чтениях. Сообщается, что 30 ноября должны быть завершены все согласительные процедуры. Встреча состоится в закрытом режиме, без СМИ.



Напомним, вчера третье заседание согласительной комиссии закончилось без хэппи-энда: председатель рабочей группы по доходам консолидированного бюджета Владимир Никитин доложил, что результаты встречи с крупными предприятиями и налоговой службой не оправдали ожиданий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»