Губернатор Свердловской области пообещал учителям снизить количество бумажной волокиты

16:42 | 28.11.2019

Фото: eanews.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству образования и молодежной политики подготовить предложения по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Данный проект будет вынесен на федеральный уровень.



Глава Среднего Урала заявил на заседании областного правительства, что общение с детьми и внеклассная работа встают во главу угла работы педагога. Губернатор предлагает скорректировать ведомственные требования в пользу непосредственной работы со школьниками.



Департамент информполитики Свердловской области отмечает, что Евгений Куйвашев напомнил про отмену ряда устаревших СанПиНов и СНиПов при строительстве школ и детских садов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»