Новости дня
16:42 | 28.11.2019
Фото: eanews.ru
Губернатор Свердловской области пообещал учителям снизить количество бумажной волокиты
Глава Среднего Урала заявил на заседании областного правительства, что общение с детьми и внеклассная работа встают во главу угла работы педагога. Губернатор предлагает скорректировать ведомственные требования в пользу непосредственной работы со школьниками.
Департамент информполитики Свердловской области отмечает, что Евгений Куйвашев напомнил про отмену ряда устаревших СанПиНов и СНиПов при строительстве школ и детских садов.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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Губернатор Свердловской области пообещал учителям снизить количество бумажной волокиты
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