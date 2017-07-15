Полтысячи жителей сидят без тепла и горячей воды в Екатеринбурге

16:19 | 28.11.2019

Фото: eanews.ru

Жители многоквартирного жилого дома на Патриса Лумумбы в Екатеринбурге уже десять дней не видели дома горячей воды и батарей. Администрация Чкаловского района сообщает, что указанный дом запитан от трубы, проходящей по территории 19 военного городка.



Письмо о принятии срочных мер направлено в «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) еще 19 ноября, однако представители компании утверждают, что указанная сеть им не принадлежит.



Тогда письмо направили в Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений. Там ответили, что сеть принадлежит ЦЖКУ. И жилищно-коммунальное управление получило второе письмо, но уже от управления имущественных отношений.



Время идет, а 496 человек продолжают мерзнуть дома. Напомним, перед началом отопительного сезона екатеринбургские депутаты сообщали о риске срыва из-за неготовности объектов минобороны, как это бывало и в предыдущие годы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»