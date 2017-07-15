В Свердловской области подросток спас провалившегося под лед ребенка

15:57 | 28.11.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что 17-летний Дмитрий Хмелин спас мальчика, провалившегося под лед на Рефтинском водохранилище.



Известно, что молодой человек с другом отправился на рыбалку. Когда они проводили приготовления к ловле, на лед выбежали дети. Один из смельчаков решил проверить лед на прочность, в результате чего оказался под водой.



Дмитрий не растерялся и кинулся на помощь ребенку, пока остальная компания детей побежала за взрослыми. Подросток начал тянуть мальчика за руку из воды. Когда юный герой с ребенком оказались на берегу, Дима снял с пострадавшего мокрую одежду и укутал в свою, после чего взял его на руки и понес к центру культуры и искусства. Там их встретил мужчина на автомобиле, который довез ребят в приемный покой скорой медицинской помощи.



Сообщается, что Дмитрий является студентом Асбестовского политехникума. Свое свободное время часто проводит на рыбалке, увлекается воркаутом. В ГУ МЧС решают вопрос о том, чтобы представить Дмитрия Хмелинина к награде МЧС России.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»