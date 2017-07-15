В Екатеринбурге в результате ДТП пострадал один человек

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Сегодня утром в Екатеринбурге произошло ДТП на улице Гагарина. 18-летний водитель «десятки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с трамваем.В результате столкновения молодого человека госпитализировали в состоянии комы. Серьёзные повреждения получил и трамвай.Кроме того, как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, за сегодняшнее утро произошло несколько ДТП в которых есть пострадавшие. Так, в авариях на Гурзуфской и Решетской пострадали дели 13 и 7 лет. Также на улицах 40 лет Октября и Краснолесья водители не справились с управлением и сбили пешеходов. Один из них – 80-летний госпитализированный с травмами различной тяжести мужчина.