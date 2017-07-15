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14:52 | 28.11.2019
Фото: oblgazeta.ru
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении
В пресс-службе Свердловского областного суда рассказали, что в 2016 году жительницу Екатеринбурга госпитализировали в указанную больницу. Там ей предложили дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом и саркоидозом легких. На собранной конференции врачей было принято решение лечить туберкулез химиотерапией. Отметим, что возбудителя заболевания в крови женщины обнаружено не было.
Через неделю состояние пациентки ухудшилось, развился лекарственный гепатит. Тогда препараты, кроме препарата, обладающего гепатотоксическим эффектом, исключили. Состояние пострадавшей продолжало ухудшаться.
После пациентке назначили диагностическую бронхоскопию с биопсией. Результаты показали, что у женщины саркоидоз и несколько сопутствующих заболеваний.
После «экспериментального» лечения женщина обратилась в Ленинский районный суд, где просила взыскать с диспансера компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 23 579 рублей.
Судебная экспертиза показала, что лечение было подобрано неверно из-за несвоевременного проведения исследования, что привело к поздней диагностике основного заболевания. Помимо прочего, установили вину врачей и в развитии у пациентки лекарственного гепатита.
Суд взыскал с ГБУЗ СО «ПТД» компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, а также расходы на лечение. Ответчик не согласился с данным решением и просил его отменить, настаивая на том, что врачами были применены все необходимые методы диагностики согласно приказам Миндрава РФ. Однако Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Также судебная коллегия постановила взыскать с ответчика расходы за проведение экспертизы – 41 070 рублей — в пользу ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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