В Березовском пропал молодой человек

14:32 | 28.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

21-летний Александр Владимирович Леонтьев разыскивается в городе Березовском. Молодой человек ушел из дома и не вернулся 26 ноября.



Приметы: рост 180-190 см, плотное телосложение, серые глаза и русые волосы.В качестве особых примет указана родинка на подбородке.



На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку «Парку», темные брюки и черные ботинки.



Если вам что-то известно о местонахождении молодого человека, просим позвонить по номеру 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»