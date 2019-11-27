Новости дня
13:53 | 28.11.2019
МинЖКХ Свердловской области запретило строительство мусорного полигона в Березовском, но местные власти с этим не согласны
Отметим, что в августе этого года в Березовском городском округе прошли публичные слушания по поводу организации на территории округа нового мусорного полигона. На них было озвучено решение о строительстве рядом с Березовским так называемого «Экотехнопарка». В соответствии с проектом, там предполагались размещение отходов ТКО, зона сжигания медицинских и биологических отходов, зона обезвоживания и компостирования иловых осадков, площадка для дробления КГО и строительных отходов, хозяйственная зона, зона изолирующего грунта. То есть шло общественное обсуждение проекта, однако, складирование отходов началось еще до вынесения решения и получения соответствующей лицензии.
Безусловно, ещё одна площадка, на которой начали складировать коммунальные отходы, вызвала возмущение местных жителей. Возможность потенциального соседства с ещё одной свалкой на протяжении нескольких месяцев находилась под пристальным вниманием общественников из соседних с возможным полигоном ТКО поселков и коллективных садов. Всё дело в том, что сельчане и так живут в тесном соседстве с ныне действующим полигоном «Северный», захоронением радиоактивных отходов, а также в непосредственной близости со свалкой промышленных отходов АО «Уралмаш». Соответственно местные жители стали обращаться во все возможные инстанции с просьбой исключить Березовский ГО из государственного реестра.
Казалось бы, на данный момент ситуация решена, исключение из Государственного реестра запрещает складирование отходов ТКО и ЖКО, а также сжигание медицинских отходов. Однако власти Березовского оказались не готовы идти на попятную, и приняли решение о размещении на отведенной территории строительного мусора: грунта, железобетонных конструкций, и прочего. Всё дело в том, что складирование промышленного мусора не требует согласования с министерством экономики и ЖКХ Свердловской области.
Только для местных жителей от этого легче не становится, складирование этого вида отходов не исключают возгораний, загрязнения почвы и самое главное – неприятного запаха и антисанитарии. А потому жители прилегающих к свалке населённых пунктов не готовы останавливаться на достигнутом, и собираются продолжить добиваться закрытия незаконной свалки на территории своего городского округа. Незаконной потому что, несмотря на принятое органами власти городского округа решение, лицензия на складирование промышленных отходов на территории города еще не получена.
© «Вечерние ведомости»
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