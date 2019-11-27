На Уралмаше ликвидировали нелегальную автостоянку, которая воровала электроэнергию у горожан

В Екатеринбурге на Уралмаше силами Администрации Орджоникидзевского района при участии участковых уполномоченных отдела полиции № 15 ликвидирована нелегальная автостоянка. Объект располагался по адресу ул.Индустрии, д.64. Местные жители неоднократно жаловались на нее в районную администрацию и в полицию.– Будка охраны и освещение незаконно подключены к электрическим сетям многоквартирного дома, то есть, де-факто, жители оплачивают расходы собственников, – отметил Юрий Попович – главный специалист отдела по земельным отношениям и строительству Администрации Орджоникидзевского района.В настоящее время правоохранители устанавливают владельцев незаконного объекта, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Охранник указанной стоянки, уроженец одной из среднеазиатских республик, был доставлен в территориальный ОВД для разбирательств. Полицейские проверят законность пребывания мужчины на территории Российской Федерации.